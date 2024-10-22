“Tecavüze uğradım” deyince Bakan Yerlikaya korumaya almıştı! Meğerse olay bambaşkaymış

Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş, bir video paylaşarak cinsel istismara uğradığını, kimlik bilgilerinin çalındığını ve ellerindeki fotoğraflarla şantaja uğradığını belirterek yardım istemişti:

“ARTIK DAYANAMIYORUM, SUSMAK İSTEMİYORUM”

“İlker Sarı adında biriyle tanıştım. Onlar aracılığıyla Mehmet adında biriyle samimiyet kurdum. Birlikte İstanbul’a gittik, iki kız ve iki erkek olarak. Ancak, İstanbul’da yaşadıklarım beni derinden sarstı.İçtim. Sızınca otel odasına götürüldüm. Cinsel istismara uğradım. Tecavüze uğradım. Yaygın hiçbir şeyden haberim yokken, telefonum alındı, videolarım çekildi. Kimliğim, cüzdanım her şeyim alındı. Bir gün boyunca otel odasında kilitli kaldım. Her şeyden habersiz bir şekilde yardım isteyemedim. Akşama, videolarım aileme atılmasıyla tehdit edildim. Otoparkta silahla tehdit edildim. Ölümle tehdit edildim. Cinsel içerikli videolarım var. Çıplak fotoğraflarım var. Ailemin numarası var. Galerim her şeyim kopyalanmış durumda. 8 yıllık bir ceza ile karşı karşıyayım. Bir senedir sustum, susturuluyorum, tehdit ediliyorum. Artık susmak istemiyorum. Dayanamıyorum. Suçsuz yere yatmak istemiyorum.”

"KENDİSİYLE İRTİBATA GEÇİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Fatma Akbaş’ın koruma altına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu:

"18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiştir. Aynı gün gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak güvenlik ve koruma tedbirleri sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Akbaş’ın psikolog eşliğinde ifadesini almıştır ve soruşturma devam etmektedir."

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında avukat ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan Akbaş’ın cinsel istismar, alıkonulma ve şantaj iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

BAHİS SİTELERİNDEN PARA KAZANMAK İÇİN HESAPLARIMI KULLANIRDIM

Akbaş, İstanbul'a gittiği İlker ve Mehmet isimli şüphelilerle aslında yasak bahis sitelerinden para kazanmak için hesaplarını kullanmak istemeleri nedeni ile karşılığında da ücret almak şartıyla kabul ettiğini söyledi.

Akbaş, iki şüpheli ile birlikte İstanbul'a gittiklerini ve banka hesaplarını kullandırdığını itiraf etti.

GÜNDEME GELMEK İÇİN “TECAVÜZ” YALANI ATTIM

Akbaş, hakkında soruşturma açılması ile gerçek şüphelilerin yakalanması için medyada karşılık bulmak adına cinsel saldırıya uğradığı ‘yalanını’ ortaya attığını söyledi.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulaması üzerine Akbaş'a kolluk tarafından kadın sığınma evinde kalma önerisi sunulduğu ancak Akbaş'ın reddettiği öğrenildi.