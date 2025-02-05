Tecrübeli hakem düdüğünü astı: MHK resmen duyurdu

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu sahalara veda etti. MHK, Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını resmen açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ATLETİK TESTE KATILMAMIŞTI

Merkez Hakem Kurulu'nun atletik testine raporlu olduğu için iki kez üst üste katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu klasman düşürülmüştü.

Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu’nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyordu.