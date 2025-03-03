TED Üniversitesi şirketlere “cinsiyet eşitliği” eğitimi verecek

Küresel çapta cinsiyet eşitliği bilincinin yükselmesine rağmen, bu ideali hayata geçirmekte yetersiz kalan iş dünyası, uluslararası yatırım fırsatlarını kaçırıyor. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün verileri, AB’ye üye ülkelerin iş piyasalarının ortalama puanının sadece 71 olduğunu gösteriyor. 2028’de kadınların işgücüne katılım oranını 37'den 40’a yükseltmeyi amaçlayan Türkiye’deki şirketler ise bu kritik soruna çözüm bulmak için akademiyle iş birliği yapıyor. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi tarafından geliştirilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” kapsamında kurumları destekleyen TED Üniversitesi (TEDÜ), şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalarına ve böylece uluslararası yatırım fonlarından faydalanmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini açıkladı.

“TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI KRITERLERINI YERINE GETIRMEK, ŞIRKETLER IÇIN BIR ZORUNLULUK OLDU”

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli kriterlerden biri haline geldi. Aynı durum iş dünyası için de geçerli. Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Dünya Bankası gibi kuruluşlar başta olmak üzere, global bankalar kredi verecekleri ya da yatırım yapacakları şirketlerden bu konudaki kriterleri yerine getirmesini bekliyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri de, şirket yönetimlerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için AB ülkelerinin daha fazla adım atması gerektiğini vurguluyor. Daha kapsayıcı bir iş ortamı için ek uygulamaların hayata geçirilmesini belirtiyor. Kadınların iş dünyasındaki temsiliyetini artırmaya yönelik bu adımların, şirketlerin başarısını da olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor. Bizim de eğitimde fırsat eşitliğiyle başlayan yolculuğumuz, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğiyle devam ediyor. Her yıl binlerce yeteneği iş dünyasına kazandırırken sadece mezun etmekle kalmıyor, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolculuklarında da yanlarında oluyoruz” diyerek eğitim programlarıyla ilgili detaylı bilgileri paylaştı.

KURUMLARI CINSIYET EŞITLIĞINDE ULUSLARARASI SEVIYEYE ÇIKARIYOR

TED Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’nde, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı hedefleniyor ve global şirketlerin kredi sağlayıcısı EBRD ve Dünya Bankası’nın politikaları gözetiliyor. Böylece, kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda yatırım ve istihdam kapasitesini uluslararası düzeye taşıması teşvik ediliyor. Ayrıca hem kendi iç işleyişinde hem de uyguladığı politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine ne kadar önem verdiklerini, bu alanda yaptığı çalışmaları ve düzenlemeleri ortaya koymaları destekleniyor.

Bu kapsamda TEDÜ’nün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, haftada iki gün olmak üzere toplam 6 saat sürüyor. Online gerçekleştirilen programın müfredatı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair temel kavramların aktarılmasıyla başlıyor. İlerleyen ders saatlerinde ise işyerinde cinsiyetler arası dengenin nasıl sağlanabileceği ve başarılı örnekler aktarılıyor.

“CINSIYET EŞITLIĞI, ŞIRKETLERIN YATIRIM FIRSATLARINDAN YARARLANMASINI DOĞRUDAN ETKILIYOR”

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki gelişmelerin, şirketlerin uluslararası finans ve yatırım fırsatlarından yararlanmasını doğrudan etkilediğini söyleyen Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Artık yatırımcılar sadece finansal verilere değil, aynı zamanda şirketlerin toplumsal sorumluluklarına da bakıyor. Cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olmayan şirketler, yetenekli işgücünü çekmekte zorlanıyor, inovasyon potansiyellerini kaybediyor ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajını yitiriyor. Bu nedenle, cinsiyet eşitliğine yalnızca etik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olarak bakmak gerekiyor. Biz de ülkemizin değerli akademisyenleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitimle kurumlara cinsiyet eşitliği konusunda 360 derecelik bakış açısı sunuyoruz. Şirketlerin uluslararası seviyeye evrilmesini desteklerken, daha eşitlikçi bir iş dünyası inşa ediyoruz.”