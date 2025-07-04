TED Üniversitesi TÜMA 2025’te yine zirvede!

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025 sonuçlarına göre TED Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 500 öğrencisine modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunan TED Üniversitesi, "Akademik Destek ve İlgi" kategorisinde zirvedeki birinciliğini bu yıl da korudu. Genel memnuniyet sıralamasında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında dörtte konumlanan TED Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında geçen yıl olduğu gibi ilk üç içerisinde yer aldı. Türkiye genelindeki memnuniyet sıralamasında elde ettiği bu yüksek derecelerle eğitimdeki liderliğini bir kez daha tescilledi.

Öte yandan TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TÜMA 2025 araştırması çerçevesinde ÜniAr Altın Ödül” ile onurlandırdı.

“Bu başarılar, bizi gelecekteki hedeflerimize yakınlaştırıyor”

TED Üniversitesi Rektörü İhsan Sabuncuoğlu, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bu kayda değer başarı, üniversitemizin güçlü akademik kadrosunun özverili çalışmaları, her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını merkeze alan yönetim anlayışımız ve sürekli gelişimi hedefleyen kurumsal kültürümüzün somut bir yansımasıdır. Elde ettiğimiz bu takdir, üniversitemizi her geçen gün daha da ileriye taşımak adına gösterdiğimiz ortak ve azimli çabanın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu başarı, yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımıza büyük bir motivasyon sağlıyor ve bizleri daha büyük başarılar için cesaretlendiriyor. Bu başarı için başta Mütevelli Heyetimiz başta olmak üzere, Akademik ve İdari Kadromuza, sevgili öğrencilerimize, mezunlarımıza ve tüm TED ailesine teşekkür ederiz.”

TEDÜ, zirvedeki güçlü yerini bu yıl da korumaya devam etti

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği’nin 97 yıllık geleneğinin üzerinde yükselen TED Üniversitesi, başarısını 2025 yılında da pekiştirdi. TÜMA 2025'in "Akademik Destek ve İlgi" kategorisinde geçen yıl olduğu gibi birinciliği kimseye bırakmadı. "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" başlığında ülke genelinde dört sıra yükselerek dördüncülüğe yerleşen TEDÜ, vakıf üniversiteleri arasında da ikinci oldu. "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" alanında yedi sıra birden çıkarak ilk 20 kurum arasındaki güçlü konumunu korudu. "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" kategorisinde de dokuzuncu olan üniversite, Ankaralı öğrencilerin yeniden gözdesi olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

6 bin öğrencisini geleceğin dünyasına güvenle taşıyor

Meslek hayatına hızla adapte olabilen, liderlik vasıflarına sahip, bilimsel bakış açısıyla donanmış ve sosyal açıdan çok yönlü bireyler yetiştirmeyi misyon edinen TED Üniversitesi, yaklaşık 5 bin 500 bin öğrenciye eğitim veriyor. Eğitim sistemini "amaca uygunluk" ve "uluslararası standartlara uyumluluk" ilkeleri üzerine kuran üniversite, öğrencilerini gerçek birer dünya vatandaşı olarak geleceğe hazırlıyor. Hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen bireyleri geleceğin dünyasına taşıyor.