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Tedavi için geldiği hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Gaziantep’te tedavi sonrasında taburcu edilen bir hasta, sağlık ekiplerinin taşıdığı sedyeden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık çalışanları hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 23:54
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Tedavi için geldiği hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Tedavi için geldiği hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
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İHA - Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 21 Ekim Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu Hüseyin Mustafa, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ambulansla evine götürülecek olan Mustafa, sedye ile ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Mustafa, aynı hastanede tekrar tedavi altına alındı. Hüseyin, doktorları tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hüseyin Mustafa’nın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayı doğrulayan Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

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