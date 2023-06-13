Tedavisi büyük önem taşıyor. İhmal edilirse zekâ geriliğine yol açıyor

Yenidoğan bebeklerde görülen konjenital (doğuştan) hipotiroidi en sık rastlanan endokrinolojik sorunu olduğu vurgulandı.

Bebeklerin sağlığı için büyük risk oluşturabilen konjenital hipotiroidinin tedavi edilmemesi zekâ geriliği başta olmak üzere çok ciddi hastalıklara neden olduğu bildirildi.

TEDAVİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Konjenital hipotiroidinin belirtilerini, tedavi sürecini ve yol açabileceği sağlık sorunlarını Dr. Behçet Uz ve Prof. Dr. Behzat Özkan, TRT Haber’e anlattı.

Her bebeğe dünyaya geldikten sonraki ilk 72 saat içinde bir dizi test yapılıyor. Topuktan alınan kanla yapılan bu testler, bebekler için hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın Yenidoğan Tarama Programı kapsamında testi yapılan hastalıklardan biri de konjenital hipotiroidi… Tedavi edilmediği taktirde zeka geriliğine dahi yol açabilen konjenital hipotiroidi kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir sorun.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR

Tiroit hormonları sinirsel gelişimin oluşmasında çok önemli rol alıyorlar. Erken çocukluk döneminde özellikle de ilk iki yaşta beynin büyüme hızı çok arttığı için sinirlerin gelişimi için bu hormonlara çok önemli ölçüde ihtiyaç var. Doğuştan gelen tiroid hormon eksikliği, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sorun. Çünkü tiroid hormonu eksikliği özellikle yenidoğanlarda geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Özkan, tiroid hormonunun önemini şöyle anlatıyor:

“Tiroit hormonları sinirsel gelişimin oluşmasında çok önemli rol alıyorlar. Erken çocukluk döneminde özellikle de ilk iki yaşta beynin büyüme hızı çok arttığı için sinirlerin gelişimi için bu hormonlara çok önemli ölçüde ihtiyaç var. Bu hormonlardan yetersiz kalan yeni doğan bir bebeğin bu süreçte hem mental açıdan hem zeka açısından hem motor fonksiyonlar bakımından hem de somatik fonksiyonları bakımından geri kalacağı aşikardır.”

KALICI OLABİLDİĞİ GİBİ GEÇİCİ DE OLABİLİYOR

Tiroid bezi boynun ön tarafında bulunuyor. Büyüklüğü ise insanın başparmağının ucu kadar neredeyse. Vücuttaki diğer organlarla birlikte gelişimini tamamlıyor. Tiroid bezinin yokluğu, yeterince gelişememesi yahut tiroid bezi sentezinde yaşanan sorunlar sonucu konjenital hipotiroidi meydana geliyor. Tüm bunlara ilaveten bir de geçici hipotiroidizim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan şöyle devam ediyor:

“Yenidoğan döneminde bebeğin göbeğinin etrafındaki enfeksiyonu gidermek için bazen iyotlu solüsyonlar kullanıyorlar. Bu iyotun eksikliği hipotiroide yol açtığı gibi fazlalığı da tiroid hormon biyosentezini bloke edebilir. Dolayısıyla bu hipotiroidizme yol açabilir. Bu da çocuğun tiroid hormonu eksik olacağı için sinirlerinin gelişimlerine zarar verebilir. Öte yandan annenin aldığı birtakım ilaçlar da yine geçici hipotiroidizme yol açabilir. Bu erken dönemde fark edilebiliyor. Tedaviye başlanıyor ama daha sonra TSH düzeyindeki baskılanma gözlenerek kontrollü bir şekilde ilaç kesilebiliyor.”