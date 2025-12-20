Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez hakkında bilgilendirme yaptı.

'BROWN VE EDSON ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA DA OLMAYACAK'

Tedesco, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta.

Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." diye konuştu.

Fenerbahçe Eyüpspor maçından sonra salı günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.