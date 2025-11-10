Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u evinde 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportaja Türkçe "Ben bu akşam çok mutluyum." diyerek başladı.

'SKORDAN BAĞIMSIZ OYUNU KONTROL ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM'

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Tedesco, “Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettiğimiz için çok mutluyum. Maçtan önce size de söylemiştim. Rakibin yeni hocaları var ve formdalar diye. Takımlarına ruh geldi. 3-0’dan sonra burada iki gol atmak kolay değildi. Dolayısıyla onları ve kendi takımımı tebrik ediyorum. “ dedi.

'KUSURSUZ DEĞİL AMA GÜZEL BİR GECE'

Ayrıca yenilen golleri hatırlatarak dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Özellikle oyunu bu kadar kontrol ettiğimiz bir maçta yemememiz gereken iki gol yedik. Bu tarz anlarda sorumluluğumuz aynı zamanda gol yememek. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu.” ifadelerini kullandı.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUM'

Tedesco son olarak muhabirin 'Röportajın tamamını ne zaman Türkçe vereceksiniz?' şeklindeki sorusuna ise “Bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Henüz ders almaya başlamadım ama çok iyi tercümanlarım var. Sinan ve Saruhan’a sürekli soruyorum. Bu nasıl, bu ne demek diye? Çok hoşuma gidiyor. Şu anda tamamen Türkçe röportaj vermenin uzak olduğunu düşünüyorum ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum.” diye yanıt verdi.