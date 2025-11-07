Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı ve puanını da 7'ye yükseltti.

'BİRİNİ ATSAK KAZANACAKTIK'

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Domenico Tedesco, "Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık." dedi.

'HAKEME SORSAK DAHA İYİ OLUR'

Son dakikada yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili hakemin kararının sorulması üzerine"Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur." diye yanıt veren İtalyan teknik adamın açıklalamalarından satır başları şöyle:

"Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

'KEREM AKTÜRKOĞLU YORGUNDU'

"Kerem Aktürkoğlu yorgundu, bu yüzden oynatmadım. Şimdiden 20 maç oynadı, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da sürekli oynuyor. Yorgun olduğunu düşündüm. Beşiktaş maçında yapmayacağı top kayıplarını yaptı, bence yorgundu. Dolayısıyla oyuncuyu korumak istedik. Hep aynı oyuncularla oynayacaksak, 8 futbolcumuzu satmamız lazım."

'FERENCVAROS'U KAZANIRSAK İLK 8 ŞANSIMIZ ARTACAK'

"UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz ilk 8 ama bu zor mu bilmiyorum. Hesap yapmıyorum, maç maç, bakıyoruz. Ferencvaros'u kazanırsak şansımız artacak."

'DURAN MİLLİ ARADAN SONRA DAHA FAZLA OYNAYACAK'

"Jhon Duran iyi bir gelişim sergiliyor. Ne zaman 11'de başlayabilir, bilmiyorum. Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler. Kolombiya Milli Takımı'na giderse orada da biraz daha fazla oynar ve iyi olur. Gitmezse de bizimle çalışır, bu da iyi olur. Milli aradan sonra Duran daha fazla oynayacak."