Tredyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

İlk 11'deki Archie Brown'un yerine Levent Mercan'ı tercih etmesi sorulan Tedesco, "İkisi de iyi oyuncular. Bu akşam Levent bizim yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak ama maç içinde de 5 değişiklik yapabilme imkanımız var. İkisi de formda. Son maçta çok harika bir performans sergiledi. Bunlar lüks problemler" yanıtı verdi.

Geçen sürede lig daha hakim olmasıyla daha rahat olup olmadığı yönündeki soru üzerine Tedesco, "Ben her zaman özgüvenliyim, Geldiğim ilk günden beri özgüvenime sahibim. Ama takımın özgüvenli olması daha önemli. Takım da bu özgüvene sahip. Son 6 maçta 5 galibiyetimiz var. Bugünkü zor maça da hazırız. İlk İstanbul derbim olacak, heyecanlıyız" diye konuştu.