Tedesco İsmail ve Nene kararını böyle açıkladı: 'Değişikilik yapmak zorundaydık'

Avrupa Ligi'nde aldığı Nice galibiyetinin ardından Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kazanarak geçip milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

"TARIK'TAN BEKLENTİMİZ NORMAL PERFORMANSINI GÖSTERMESİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi yaptığı açıklamada Ederson'un yokluğuna değinerek Tarık Çetin'e güvendiklerini ifade etti.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan 3. kaleci Tarık Çetin ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim bugün artı başka şeylere ihtiyacımız olacak, Tarık'ten tek beklentimiz normal performansını sergilemesi. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu.

Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz."

"İSMAİL VE NENE ÜZERİNDE ARTAN YÜK VARDI"

Nene ve İsmail'in yedek kulübesinde oturması hakkında da konuşan Tedesco, Avrupa Ligi'nin ardından takımdaki yorgunluğa dikkat çekerek zorunlu roptasyon yaptığı belirtti. Tedesco, "Çok yakında göreceksiniz. Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. 2 gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık. Biz güçlü bir takımız. Takım içinde her oyuncuya güveniyorum. Birlikte başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HOCA HERKESİ OYNATIYOR"

Öte yandan Samsunspor maçına yedek kulübesinde başlayan Dorgeles Nene ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gayet iyi hazırlandık bu maça. İstekle güçlü bir performans ortaya koymalıyız. 3 puanı almak istiyoruz. Hoca herkesi oynatıyor. Hepimiz aynı hedef için çalışıyoruz."