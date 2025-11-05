Fenerbahçe, üst üste 2 galibiyet aldığı Avrupa Ligi'nde yarın Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TEDESCO: 'HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUZ'

Kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleri ile 5'te 5 yaptılar ve bu süreçte Roma'yı da yendiler. O maça çok iyi bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz. Kimin oynayacağını göreceksiniz. Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler." diye konuştu.

'REAL MADRID BURADA ZORLANMIŞTI'

Viktoria Plzen'in zorlu bir rakio olduğuna değinen İtalyan teknik adam, "Sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamışlardı. Real Madrid de burada zorlanmıştı 4-2 bitmişti ama zorlanmışlardı. Bu yıl da iyi oyuncuları var." ifadelerini kullandı.