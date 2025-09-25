Tedesco maç sonu o eksikliğe dikkat çekti: "Daha sert ve kararlı olmalıyız"

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, takımın verdiği reaksiyona rağmen savunmada yapılan hatalara dikkat çekti.

“TOPU KAZANDIK AMA SAVUNMADA HATALAR YAPTIK”

Tedesco, şunları söyledi:

“Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik, çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak, o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu.”

“OYUNCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM”

“Asensio ve Semedo, 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı ama bu tamamen yerleşimle ilgiliydi. Sistemle bir alakası yok.”

“EKSİKLERİ GİDERMEMİZ GEREKİYOR”

“İstediğimiz reaksiyonu gösterdik ama bu yeterli değil. Eksiklerimizi hızlıca kapatmalı, ikili mücadelelerde daha sert ve kararlı olmalıyız.”