Ara transfer döneminde kadrosunda ufak çaplı bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra gönderilecek oyuncuların da isimleri netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'I SATACAK

Domenico Tedesco'nun rapor doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetimin satış listesine koyduğu isimler arasında İrfan Can Eğribayat'ın da yer aldığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde İrfan Can Eğribayat ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor.

ROTASYONDAKİ YERİNİ TARIK ÇETİN'E KAPTIRMIŞTI

Tedesco yönetiminde yalnızca 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki kaleci, Ederson'un yokluğundaki Samsunspor deplasmanında sakatlığı sebebiyle forma giyememiş ve yerine geçen Tarık Çetin'in üstün performansı nedeniyle de geri plana itilmişti.

Samsunspor ve Karagümrük maçlarında önemli kurtarışlarla takımını ayakta tutan Tarık Çetin'in teknik heyetten tam not almasının, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat için verilen kararda payı bulunuyor.