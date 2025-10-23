Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, uzun yıllar görev yaptığı Stuttgart’ı bir kez daha devirdi.

Daha önce başka takımların başında 6 kez rakip olduğu Alman takımına karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Tedesco Kadıköy'de de rakibine aynı tarifeyi uyguladı.

1-0'lık sonuçla beşinci kez Stuttgart'ı yıkan İtalyan hoca, Kadıköy'de bir Alman takımını yenen teknik direktör olarak ismini Fenerbahçe tarihine yazdırdı.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tedesco şunları söyledi:

"Buraya gelen takımlar için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz.

Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı."