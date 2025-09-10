Tedesco tercihi Fenerbahçe'yi salladı: İstifa

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasının ardından bir yöneticinin istifa ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Barış Göktürk görevinden ayrıldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Göktürk istifa etti.

Göktürk'ün istifasının yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasından sonrası dikkat çekti.

İstifanın yönetim konusunda yaşanan bir ayrılıktan mı yoksa kişisel nedenlerden mi kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, 2024 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine getirilmişti.

