Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Barış Göktürk görevinden ayrıldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Göktürk istifa etti.

Göktürk'ün istifasının yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasından sonrası dikkat çekti.

İstifanın yönetim konusunda yaşanan bir ayrılıktan mı yoksa kişisel nedenlerden mi kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, 2024 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine getirilmişti.

Tedesco tercihi Fenerbahçe'yi salladı: İstifa

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arjantin'i devirdi

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a salvolar! Basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı