Tedesco Trabzonspor maçı öncesi konuştu: 'Özgüvenli olmamız gerekiyor'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında çıkacağı ilk maçından önce açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlıyor.

Dev maç öncesi sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi şunları söyledi:

"İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Önemli bir maç. Dolu tribüne karşı oynayacağız. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.

Biz kendimize odaklanarak hazırlandık. Çünkü biliyoruz ki biz güçlü bir takımız ve özgüvenli olmamız gerekiyor.

Nasıl oynamak istiyoruz, DNA'mızı nasıl gösterebilirz diye hazırlanık. Trabzonspor direkt oyunları oynamayı seven forvetlerine yarım alanlarda direkt paslar atabilen bir takım ama biz kendi oyunumaza odaklanacağız.

Pozitif bir taraftar desteği bekliyorum. Her zaman bu destek oluyor, gerisi bize kalıyor. Bizler takım olarak çok motiveyiz. Önemli olan çok net kafa yapısına sahip olmak. Zaman zaman oyunda duygusallığa kapılmamak önemli. Taraftarın bu desteği önemli olacak."

