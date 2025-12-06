Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco maçın ardından yaptığı açıklamada, 1-0 öne geçtikten sonra yenilen golün kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Domenico Tedesco maçın ardından şöyle konuştu:

"Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor.

Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik.

Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik.

Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."