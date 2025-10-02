Tedesco'da Nice maçı öncesi net mesaj: 'Bugün sahada iyi bir takım olacak'

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Fransız ekibi Nice'i konuk ediyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 19:45'te başlayacak zorlu maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Zagreb yengilsinden dolayı bu maçı kesinlikle kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Tedesco şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir maç. Tabii ki her maç önemli ama Zagreb’de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı mutlak kazanılması gereken bir hale getirdi. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak.”