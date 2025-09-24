Tedesco'dan büyük sürpriz! İki yıldıza kesik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak
Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'de yayınlanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesine çekti.
Fenerbahçe maça Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En-Nesyri ile başlayacak.
Dinamo Zagreb ise Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha ve Beljo ilk 11'iyle sahada olacak.