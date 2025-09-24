Tedesco'dan Dinamo Zagreb maçı öncesi net mesaj: 'Son maçlardaki gibi olamayız'

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk maçına Dinamo Zagreb deplasmanında çıkacak.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BANA DEĞİL, TAKIMA UYAN SİSTEM OLMASI"

Kadro tercihi hakkında konuşan Tedesco savunmada 4'lü oynayacaklarını belirterek, "Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4’lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün de bu şekilde oynayacağız” dedi.

"İDEAL 11 ARAYIŞLARIMIZ SÜRECEK"

Son maçlardaki kötü performansa değinen İtalyan teknik adam, "Son maçları gördünüz, bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyız. İdeal 11’i bulana kadar arayışlarımız sürecek. Kesin olan bir şey var; son maçlardaki gibi olamayız” diye konuştu.