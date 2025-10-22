Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Stuttgart maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Stuttgart'ta 10 sene görev yaptığını söyleyen Tedesco, "Gençken çalışmaya başlamıştım. Akademi gruplarında, 17 yaş altında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız gelişiminiz de azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kat edemezsiniz. Stuttgart ile oynamak her zaman zordur çünkü güçlü bir rakip. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ihtiyacımız var. Aynı şekilde taraftarlarımıza da ihtiyacımız olacak, dolu bir stadyumum bekliyorum" dedi.

"7 OYUNCUNUN SÜREKLİLİĞİ KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK DEĞİL"

8 maçta 6 farklı hücum hattı tercih etmesiyle ilgili soruya yanıt veren Tedesco, "Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri ve İsmail Yüksek sürekli oynadı. Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden ve Semedo da oynamaya devam etti. Semedo ve Ederson sakatlandı. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman tabii ki bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz" diye konuştu.

Kadrodaki 7 oyuncunun devamlı oynadığına dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, "Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Tabii ki de bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Son 4-5 maçta 7 oyuncu aynı oyunculardı. Bu daha önce de soruldu. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu, dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik sayılmamalı" ifadelerini kullandı.

"ESNEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çünkü esnek olmak gerekiyor" diyen Tedesco, şunları söyledi:

"Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, bizim de esnek olmamız gerekiyor. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen de biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Özellikle geride savunma yaptığımız anlarda savunamamızı iyi yapmalıyız. Bu esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadıkları zaman biri diğerini birazcık daha geriye itebiliyor.

Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Özellikle son oynadıkları maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı da domine ettiler. Ligde üçüncü sıradalar. Son 3 yılda Stuttgart iyi bir iş çıkardılar."

"RAKAMLAR BAZEN GERÇEĞİ YANSITMAYABİLİR"

"Tedesco döneminde pas sayılarında pozitif değişiklikler ve ama neden bitiricilikte problem yaşanıyor?" sorusu üzerine Tedesco, "Elde edilen sonuç çok önemli. Bazen yüzde 20'lik bir topa sahip olmayla oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde de bunu söyleyebiliriz. Rakibi izlediğinizde kalitesine bakarsınız, incelersiniz, oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey görürseniz, takımıma ve ekibime araştırtırım. Rakamlar bazen gerçeği yansıtmayabilir" yanıtı verdi.

Transfer etmek istedikleri iki oyuncudan örnek veren Tedesco, "Bir stoper arayışımız vardı. İki oyuncu vardı. Birinci oyuncu çok hızlıydı, ikinci oyuncu bu değerlerin yarısına sahipti. Ama biz ikinciyi tercih ettik çünkü daha akıllıydı, doğru pozisyon almayı biliyordu. Çok uzun sprintler yapmasına gerek kalmıyordu. Datalar, bilgiler bazen tehlikeli olabiliyor" dedi.

"DURAN KISMEN ANTRENMANLARA KATILIYOR"

Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın ne zaman sahalara döneceği sorulan Domenico Tedesco, "Jhon Duran için yorum yapması zor. Yüzde 100 şu periyotta, şu maça hazır olacak gibi bir ifade kullanmam zor. Zaten idmanlara kısmen katılmakta. Ama zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza tam anlamıyla katılmış olacak" cevabını verdi.

"OYUNCULARIN AÇ VE İSTEKLİ"

Oyuncuların istekli olduğunu belirten Tedesco, şöyle devam etti:

"Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Açlar ve istekliler. Bir teknik adam için en önemlisi bu. Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi bir noktaya ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

Birçok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Oyundaki fitlik anlamında bu ayrı bir durum oluşturabiliyor. Gitmeyen oyuncular fitliğini kaybedebiliyor. Giden oyuncular da oynamazsa eğer en kötü senaryo oluyor. Kalan oyuncular iyi çalıştırlar. Gece gündüz Fenerbahçe'nin daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."