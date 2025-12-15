Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, "İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük." dedi.

Buna rağmen üst üste alınan farklı galibiyetlerin takımın öz güveni için olumlu olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz." şekline konuştu.