Tedesco'dan ilk sözler! F.Bahçe'nin acil ihtiyacını açıkladı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco FB TV'ye konuştu.

Tedesco, "Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var; oyunculara, çalışanlara ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe’de bir sürü maç oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"ÇOK İYİ ÇALIŞMALIYIZ"

Hedefleri hakkında konuşan 39 yaşındaki teknik adam, "Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşabilmek için. Lig hedefimiz var, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor ama istediğimiz şey maksimumu elde etmek oynadığımız her kulvarda ki kolay da olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DUYDUĞUMDA FARKLI HİSSETTİM"

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi hakkında konuşan Tedesco, “Tahmin edersiniz ki şubat ayından beri telefonum birkaç kez çalmıştı. Avrupa’nın üst düzey 5 büyük liginden; İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerinden telefonum çalmıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Ama Fenerbahçe’den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya’da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ve ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım. Bu kadar büyük ve taraftarların insanlar üzerinde bu kadar büyük etkisi olan kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım.” açıklamasında bulundu.