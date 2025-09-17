Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş sözleri: "Çok önemli bir oyuncu"

Kaynak: Haber Merkezi
Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş sözleri: "Çok önemli bir oyuncu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ MAÇIN HERHANGİ BİR BAHANESİ YOK"

"Elimizde yeterince iyi opsiyon ve kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bugünkü maçın herhangi bir bahanesi yok." diyen Tedesco, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'dan da övgüyle bahsetti.

"TAKIMI BİR ARADA TUTMAMA YARDIMCI OLUYOR"

Tedesco, "Mert Hakan önemli bir oyuncu. Rolü çok büyük, takımı bir arada tutmama yardımcı oluyor. Kendisi ile sürekli konuşuyorum bana çok destek oluyor. Bugün onun aramızda olmasını istedim." dedi.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler