Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş sözleri: "Çok önemli bir oyuncu"

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ MAÇIN HERHANGİ BİR BAHANESİ YOK"

"Elimizde yeterince iyi opsiyon ve kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bugünkü maçın herhangi bir bahanesi yok." diyen Tedesco, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'dan da övgüyle bahsetti.

"TAKIMI BİR ARADA TUTMAMA YARDIMCI OLUYOR"

Tedesco, "Mert Hakan önemli bir oyuncu. Rolü çok büyük, takımı bir arada tutmama yardımcı oluyor. Kendisi ile sürekli konuşuyorum bana çok destek oluyor. Bugün onun aramızda olmasını istedim." dedi.