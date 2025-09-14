Tedesco'dan Trabzonspor galibiyetini böyle yorumladı: "İlk yarıda bitirmeliydik"

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın başında çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk maçında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

Tedesco maç sonrası şöyle konuştu:

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz.Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu.Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir.Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli.".

