Tedesco'nun asıl hedefi ne: "Süper Lig şampiyonluğu için gelmedi"

A Spor yorumcusu ve eski futbolcu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'yle anlaşmasında kulübün mali gücünün de etkili olduğunu söyleyen Kınalı, "Fenerbahçe istediğine yakın oyuncular alabilir, alacaktır. Muhtemelen biraz da ona geldi. Çünkü önceki yönetimin maddi derinliğinden aldığı moralle 'şuradan şu oyuncuları da alabilirim ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kovalayabilirim' heyecanıyla geldiğini düşünüyorum" dedi.

İtalyan çalıştırıcı asıl hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olmadığını belirten Kınalı, "Türkiye ligi şampiyonluğu apoletini omuzuna çok değerli bir şeymiş gibi takmak için geldiğini düşünmüyorum. Büyük hedeflerle geldiğini düşünüyorum. Büyük hedefi de Türkiye ligi şampiyonluğu değil Avrupa'da bir hikaye yazmak" yorumunu yaptı.