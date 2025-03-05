Tedirgin eden görüntü... Hawaii'de Kilauea Yanardağı yine lav püskürttü

Düzenleme: Kaynak: AA
Tedirgin eden görüntü... Hawaii'de Kilauea Yanardağı yine lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Aralık 2024'ten bu yana 12. kez lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Aralık 2024'ten bu yana 12. kez lav püskürttü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda yerel saatle 07.30'da patlama meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, yanardağın yerel saatle 14.00'te 45 ila 60 metre yüksekliğe aralıklarla lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

99.webpYanardağın aktifliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, volkanik faaliyetlerin yerleşim yerleri için tehdit teşkil etmediği kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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