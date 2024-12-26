TEDÜ, kadına şiddete karşı Pekin Deklarasyonu kapsamında etkinlik düzenledi

Akademisyen ve yetkin isimler, kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçlarını Pekin Deklarasyonu (Pekin +30) çerçevesinde tartıştı. Katılımcı öğrenciler ise İnsan Hakları Günü’nde sunmak üzere çözüm yolları geliştirdi.

Üç kadından birinin duygusal ya da fiziksel şiddet gördüğü günümüzde, kadına şiddete karşı düzenlenen etkinlikler, bu küresel sorunun görünürlüğünü artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Kadına şiddete karşı eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerinin belirlendiği Birleşmiş Milletler Pekin Deklerasyonu’nun 30. yılına yaklaşırken, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi; Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), SDG5 Network ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile 28 Kasım’da kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun 30. Yılına Doğru: Kadına Yönelik Şiddete Işık Tut - Nedenler, Sonuçlar, Çözümler” isimli etkinlikte, panel ve çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlendi.

“BU TOPLANTILAR, DAYANIŞMAYI GÜÇLENDIRIYOR”

TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, etkinliğe dair şu açıklamada bulundu: “Kadınların haklarının savunulması ve şiddetin her türlüsünün ortadan kaldırılması hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, evrensel sorun haline gelen kadına şiddete dair her bir detayı tartışmaya açtık. Birbirinden değerli öğretim görevlileri, öğrenci ve yetkin isimlerle bir araya gelerek çözüm yollarını değerlendirdik. Böylesi toplantıların toplumun tüm kesimlerini buluşturarak dayanışmayı güçlendirdiğine ve değişim için umut aşıladığına inanıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde, kadınların yaşadığı zorluklar daha iyi anlaşılıyor, politikalar geliştiriliyor ve şiddete karşı mücadelede sorumluluk duygusu vurgulanıyor. Gelecek dönemde benzer projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

KADINA ŞIDDETE KARŞI ÇÖZÜMLER, İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE VE TURUNCU ZIRVE’DE SUNULDU

TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Dr. Burcu Asena Salman’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova ve SDG5 Network Kurucu Üyesi Burcu Sarı Karademir’in açılış konuşmalarıyla başladı. BM Kadın Birimi Kampanya Videosu’nun gösteriminin ardından, etkinliğin ilk bölümü olan panele geçildi. Doç. Dr. Beril Türkoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği ve Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Esma Nur Kaşram, Hilal Gedik ve Doç. Dr. Selin Akyüz’ün konuşmacı olarak yer aldığı panelde, kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçları, Pekin Deklarasyonu (Pekin +30) çerçevesinde tartışıldı. Farklı üniversite ve bölümden gelen öğrenciler, panelin ardından Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 12 kritik alanı üzerinden kadına yönelik şiddet konusunda çözümlerin üretildiği grup çalışmasına katıldı. İlk özetin etkinliğin sonunda Dr. Burcu Sarı Karademir tarafından okunduğu çözümler, daha sonra TED Üniversitesi öğrencileri tarafından deklarasyon metnine dönüştürüldü. Daha sonra öğrenciler, hazırlanan deklarasyonu İnsan Hakları Günü’nde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Turuncu Zirve’de sundular.