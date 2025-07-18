TEDÜ, WURI 2025’te “Öğrenci Desteği ve Katılımı” kategorisinde dünya ölçeğinde 23. seçildi

TED Üniversitesi (TEDÜ), yükseköğretim kurumlarının sanayi ve topluma gerçek katkılarını değerlendiren WURI (World University Rankings for Innovation | Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması) kapsamında önemli bir global başarıya imza attı. “Öğrenci Desteği ve Katılımı (Student Support and Engagement)” kategorisinde dünyanın en iyi 23. üniversitesi seçilen TEDÜ, 1.350 üniversite arasında ilk 100’de yer aldı.

TED Üniversitesi’nin başarısında, Öğretim Üyesi Dr. Hakan Emekci’nin “Üniversite Katılımını Artırmak İçin Devrim Niteliğinde Bir Sohbet Robotu (A Revolutionary Chatbot for Enhancing University Engagement)” adlı yenilikçi projesi önemli bir rol oynadı. Proje sayesinde TEDÜ, öğrenci destek sistemleri ve üniversite-öğrenci etkileşimini artırmada global düzeyde örnek gösterildi.

“Yıllardır sürdürdüğümüz kalite odaklı eğitim anlayışını yansıtıyor”

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, WURI 2025’te elde edilen başarının üniversitenin yenilikçi ve öğrenci odaklı vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Uluslararası alanda böylesine değerli bir sıralamada hem üniversitemizi hem de ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, yalnızca bir ödül değil, TED Üniversitesi’nin yıllardır sistemli olarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim anlayışının bir yansımasıdır. Nitekim, geçtiğimiz yıllarda Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Öğrenci Memnuniyeti Araştırmalarında da ülkemizin en yüksek memnuniyet oranlarına sahip üniversitelerinden biri olduk. Öğrencilerimize pozitif ve destekleyici bir akademik ortam sunmak, onların çok boyutlu gelişimlerini merkeze almak, TEDÜ’nün temel önceliği olmuştur.

Bugün WURI'de ilk 100’e girmemiz ve 'Öğrenci Desteği ve Katılımı' kategorisinde dünyada 23. sırada yer almamız, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte de takdir gördüğünün en somut göstergesidir. Başta değerli hocamız Dr. Hakan Emekci olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyen ve yöneticilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. TEDÜ’de yakaladığımız bu başarılar, bir şans ya da tesadüf değil, planlı ve kolektif bir çabanın eseridir.”

Öğrenci odaklı en prestijli kategorilerden biri

Üniversitelerin topluma ve öğrencilerine sağladığı gerçek katkıların esas alındığı WURI’nin (World’s Universities with Real Impact | Gerçek Etkiye Sahip Dünya Üniversiteleri) 2025 yılı sonuçları, Filipinler’in Dumaguete City kentinde düzenlenen 5. Hansa Ligi Üniversiteleri Konferansı’nda açıklandı. “Öğrenci Desteği ve Katılımı” kategorisi, üniversitelerin öğrencilerine sunduğu akademik, sosyal ve kişisel destekleri ile öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımını artırmaya yönelik çalışmaları kapsıyor. Bu kategoride üniversiteler; rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden öğrenci kulüpleri ve topluluklarına, teknolojik yeniliklerle desteklenen öğrenci deneyimlerinden krize yanıt veren destek mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede öğrenci odaklı uygulamaları açısından değerlendiriliyor. Üniversitelerin yalnızca akademik başarılarını değil, öğrencinin tüm yönleriyle gelişimini ve üniversite deneyimini ne kadar desteklediğini ölçen kategori, uluslararası alanda öğrenci odaklı en prestijli kategorilerden biri olarak dikkat çekiyor.