TEDÜ, YÖK’ün Öğrenci Deneyimi Araştırması’nda vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te yer aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Öğrenci Deneyimi (Memnuniyeti) Araştırması’nın sonuçları açıklandı. İş yaşamıyla bütünleşik, topluma katkıyı ve uluslararasılaşmayı önceliklendiren aktif ve katılımlı öğrenmeyi merkeze alan eğitim yaklaşımını benimseyen TED Üniversitesi (TEDÜ), araştırmada Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te yer aldı.

“Emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bu önemli başarı, güçlü akademik kadromuz, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kurumsal kültürümüzün bir yansımasıdır. Üniversitemizi her geçen gün daha ileri taşımak için gösterdiğimiz ortak çabanın bu şekilde takdir edilmesi, hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağı. Vakfımıza ve Mütevelli Heyetimize destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

TEDÜ, Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’a girdi

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği’nin bir asra yaklaşan geleneğinin üzerinde yükselen TEDÜ, YÖK tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da, Ankara’daki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ise birinci sırada konumlandı. Özgürlükçü ve yaratıcılığı teşvik eden bir ortamda, disiplinler arası yaklaşımla yerel-küresel sorunlara çözümler üreterek toplumsal fayda sağlamayı misyon edinen kurum, araştırma sonuçlarıyla birlikte eğitim alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Akredite olmuş ilk 3 vakıf üniversitesinden biri

Meslek hayatına hızlı adapte olan, liderlik yapabilen, bilimsel bakış açısına sahip,

sosyal açıdan gelişmiş çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen TEDÜ, 2024 itibarıyla 5 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. “Amaca uygunluk” ve “uluslararası standartlara uyumluluk” bileşenlerini esas alan eğitim sistemiyle, öğrencileri birer dünya vatandaşına dönüştürüyor. 5 yıl süre ile akredite olmuş ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olarak, hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş bireyleri geleceğe hazırlıyor.