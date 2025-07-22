TEDÜ’ye TEKNOFEST’ten büyük ödül

TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) TJCC ReLighTED takımı, TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması’na katılarak, yanma odası tasarımında en yüksek puanı alan üç takım arasında yer aldı. Üç tasarımın üretilmesinin ardından, test sonuçları doğrultusunda birinci, ikinci ve üçüncünün belirleneceği açıklandı. TJCC ReLighTED ayrıca, “Özgün Tasarım” ve “En İyi Sunum” ödüllerine layık görüldü.

Zorlu elemelerden finale

Jet motor teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan yarışmada ilk aşamada 57 takım Kavramsal Tasarım Raporu hazırlayarak jüri değerlendirmesine katıldı. İkinci aşamada ise 19 takım, ön elemeyi geçerek detay tasarım raporu aşamasına yükseldi. Yalnızca 5 takım, 7-9 Temmuz 2025 tarihlerinde TEI Eskişehir tesislerinde gerçekleşen final jürisine katılmaya hak kazandı. TJCC ReLighTED takımına, TEDÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sıtkı Uslu danışmanlık yaptı. Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Doğukan Ocak, Efe Demirel, Ege Şensoy, Kubilay Çeliker ile Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mert Emir Avcı’dan oluşan takım, jet motor yanma odası tasarımı konusunda kapsamlı bir mühendislik sürecini oldukça kısa bir sürede başarıyla yürüttü. TED Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TJCC ReLighTED Takımı, geliştirdiği yenilikçi jet motoru yanma odası tasarımıyla finalde öne çıkan üç takımdan biri oldu. Takımın tasarımı TEI tarafından üretilecek; sıralama ise test sonuçlarına göre kesinleşecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının ardında yoğun emek, çaba ve sabır yatmaktadır. Sonuç almak ekip çalışmasını ve doğru insanlarla bir araya gelmeyi gerektirir. Bu başarıda emeği geçen, başta araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Levent Parnas’a, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Selin Aradağ’a, Sıtkı Uslu hocamıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve takım danışmanı Dr. Sıtkı Uslu ise, öğrencilerinin başarısı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“ReLighTED takımımız, yoğun bir emek ve titiz bir hazırlık süreciyle yenilikçi ve özgün bir yanma odası tasarımı geliştirdi. Bu süreçte kazandıkları ödül ve finalde yer almaları, azimlerinin ve mühendislik bakış açılarının bir sonucu. Öğrencilerimi gönülden kutluyorum.”

Birinci, test sonuçlarına göre belirlenecek

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) işbirliğiyle düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması, dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, Kavramsal Tasarım Raporları (KTR) değerlendirmeye alındı. KTR aşamasında başarılı bulunan 19 takım, yanma odasına ait üç boyutlu tasarım ve mühendislik hesaplamalarını içeren Detay Tasarım Raporu (DTR) ile ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. DTR değerlendirmesi sonucunda ise yeterli puanı alan 5 takım, 7-9 Temmuz 2025 tarihlerinde TEI tesislerinde tasarımlarını jüriye sundu.

TED Üniversitesi’nin TJCC ReLighTED takımının tasarladığı yanma odası, sunumlar sonucunda en yüksek puanı alan üç takım arasında yer aldı ve “Özgün Tasarım” ve “En İyi Sunum” ödüllerine layık görüldü. 3 takımın tasarımlarının TEI tarafından üretilmesinin ardından, test sonuçları doğrultusunda yarışma sıralaması belirlenecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takım, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’te açıklanacak.