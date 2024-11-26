TEF Başkanı Mert Şener ile Milli Boksör Yıldırım’dan bakan yardımcılarına ziyaret

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TEF Başkanı Mert Şener ile Milli Boksör Yıldırım’dan bakan yardımcılarına ziyaret

Türkiye Eğitim Federasyonu (TEF) ve MES Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Şener ile milli boksör Avni Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Enes Eminoğlu'nu ziyaret etti.

Eğitimden spora bir çok konunun ele alındığı ziyaretlerde gençlerin spora alışması için neler yapılabileceğine dair plan ve projeler konuşuldu.

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Görüşmelerde, Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Enes Eminoğlu, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Türk boksunun zirvesindeki isimlerinden Avni Yıldırım ise bu alanda yaptığı çalışmalara ve geçtiğimiz haftalarda Dubai'de Rus rakibi Sergey Gorokhov'u nakavtla mağlup ettiği maça dair detayları paylaştı.

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Yıldırım, kendisini sevenler ve destekleyenler için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'ye altın madalya getireceğini söyledi.

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