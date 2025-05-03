Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 9 şüpheliye yönelik planlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) faaliyeti kapsamında, 29 Nisan tarihinde sabah saat 06.00'da Çanakkale merkezde (8), Balıkesir'de 2 ve Tekirdağ'da 3 olmak üzere 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2.478 adet çek ve senet, 68.585 TL para, 30 adet defter, 12 cep telefonu, 10 adet çek defteri, 8 bilgisayar, 6 harddisk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve suçta kullanıldığı değerlendirilen muhtelif doküman ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

Tefeci çetesine baskın! Çek, senet ve altın ele geçirildi

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