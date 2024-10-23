Tefecilere baskın

Kaynak: İHA
Tefecilere baskın

Sarıkamış'ta jandarma ekipleri tarafından tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda M.K.'nin tefecilik yaptığı değerlendirildi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikametgah eden M.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametgahlarında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda arama yapıldı.

M.K.'nin ikametgahlarında yapılan aramada; 8 senet, 2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak M.K., Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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