Tefecilere büyük darbe: 115 gözaltı!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu dahil 49 ilde tefecilik operasyonu; 115 şüpheli yakalandı.

Bu sabah, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen büyük çaplı bir operasyonla, 49 ildeki tefeciler ve dolandırıcılara yönelik kapsamlı bir baskın yapıldı. 115 şüpheli gözaltına alındı.

MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE DEV MÜDAHALE!

Ordu’dan Adana'ya kadar birçok ilde gerçekleştirilen operasyon, tefecilik, dolandırıcılık ve organize suçlar başta olmak üzere birçok ağır suçu kapsıyor. 115 kişi, savcılıklarca yürütülen soruşturmalar kapsamında, çeşitli suçlardan yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin suçları arasında, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, vergi usul kanununa muhalefet ve içki ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlar yer alıyor.

Polis ekipleri, mali suç örgütleri ve çeteleri hedef alarak yapılan bu geniş çaplı operasyonla, ülke çapında suçla mücadelede önemli bir adım atıldı. 49 ilde eş zamanlı operasyon ile, suçlulara büyük bir darbe vurulmuş oldu.

EMNİYET TEŞKİLATINA TEBRİK!

Operasyonun başarısında büyük pay sahibi olan Valilikler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri, suçla mücadeledeki azim ve kararlılıkla göz doldurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin dört bir yanında suçla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.