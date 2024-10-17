Tefecilere polis baskını

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tefecilere polis baskını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 kişiyi mağdur eden, tefecilik yapan çete polis tarafından çökertildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerince, tefeci aileye yönelik operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 kişiyi mağdur eden şahıslar evlerine düzenlenen operasyonda yakalandılar. Operasyonda D.A., H.A., L.A., F.A.,M.A. Ve Y.A yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler.

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Paraya ihtiyacı olan şahıslara sözde ticaret görünümü ile faizle para vererek, borçlandıran, karşılığında zorla yüksek miktarlarda senetler imzalatarak borçlarını ödemelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibi başlatan, mağdurları darp edip ve tehdit ettikleri tespit edildi. Çetenin 23 mağduru yaklaşık 25 milyon TL’lik zarara uğrattığı ortaya çıktı.

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Şüphelilerin evlerine yapılan aramada 1 adet tabanca, 62 adet fişek, müşteki ve mağdurlara ait toplamda 2 milyon 805 bin TL değerinde 9 adet senet ele geçirildi.

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