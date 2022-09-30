Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Van merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Van'ın Muradiye ilçesi merkezli Tekirdağ, Bilecik ve Kütahya illerinde "tefecilik" operasyonu düzenledi.

Ekiplerce 27 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Van'da 13, Tekirdağ'da 2, Bilecik'te 1 ve Kütahya'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 70 dolu çek ve senet, 49 alacak verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Van'da gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, il dışındaki şüphelilerin ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.