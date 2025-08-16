Tefecilik operasyonundaki son şüpheli tutuklandı!

Kaynak: İHA
Mersin'de 100 milyon liralık haksız kazanç sağlayanlara yönelik yapılan tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda son şüpheli de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz ay Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Silifke Büro Amirliği ekipleri, tefecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin tefecilik suçu çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Anamur ilçesinde bir şebeke belirlendi. Şebekenin müştekilere faiz karşılığında para verdiği, karşılığında tehdit yoluyla mallarını kendi adlarına devraldıkları ve zorla imzalatılan senetleri icra takibi başlattığına dair bilgilere ulaşıldı.

MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde ise 100 milyon liralık haksız kazanç ortaya çıktı. Şüphelilere yönelik düzenlenen opersayonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Adresler de yapılan aramalarda 97 adet senet, 32 adet tapu, 9 adet müştekilere ait satış sözleşmesi, 2 adet pos cihazı, 7 adet müştekilere ait emlak satış sözleşmesi, 1 adet vekaletname ile yaklaşık 300 bin TL'de nakit para ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde firari durumda olan M.B., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Tefecilik, tehdit, hakaret ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından 22 kaydı olan M.B. savcılık ve mahkemede ifadesi alınan ifadesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

