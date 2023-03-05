Teff tohumu neye iyi gelir

Değişen hayat koşulları ile birlikte son zamanlarda meydana gelen ve artış gösteren rahatsızlıklardan korunmak için bitkisel ağırlıklı ürünlere olan rağbet arttı. Kinoa bitkisi ile kıyaslandığında kinoanın tersine tahıl grubunda bulunur. Dolayısı ile dünyadaki en minik tahıl tanesi olarak tanımlanır. Kırmızı, beyaz, kahverengi renkleri bulunur. Lezzet açısından Türkiye’de yaşayan insanların garipseyeceği bir tadı yoktur.

Ülkemizde yetişen ceviz ve fındık tadını andırmasından dolayı bitkinin tohumu tanıdık gelebilir. Ekim şekli buğdaya benzer. Buğdaydan tek farkı ekim ve hasat zamanıdır. Teff haziran ayında ekilip yaz sonunda hasadı yapılırken buğday sonbaharda ekilip haziranda hasadı yapılır. Asıl yetiştiği yer Etiyopya’da var olan dağlık bölgelerdir. Bunun yanı sıra Mısır, Kanada, Avusturalya, Bileşik devletlerde de yetişebilme özelliği bulunur. Buğdaya kıyas ile kısa bir zaman diliminde yetiştiği için bu bitki buğday üreticisine de fayda sağlar. Çiftçi buğday ektiği arsaya teff bitkisini de ekebilir. Bu sayede sene içinde 2 hasar yapmış olur ve avantajlı duruma geçer.

TEFF BİTKİSİNİN YARARLARI NELERDİR?

Lif oranı yüksek olduğu için uzun zaman tok tutar. İçindeki vitamin ve mineraller arasında C vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, tiamin bulunur.

Yurtdışında üretilmesinden dolayı Türkiye’deki fiyatı fazladır. Özelliklerinden dolayı kullanım alanı geniştir. Çay, un, tohum olarak kullanılabilir. Un ekmek, tatlı yapımında, çay zayıflama için, tohumlar ise salata ve yemeklerde kullanılır.Lif oranı yüksek olduğu için uzun zaman tok tutar. İçindeki vitamin ve mineraller arasında C vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, tiamin bulunur.

Yurtdışında üretilmesinden dolayı Türkiye’deki fiyatı fazladır. Özelliklerinden dolayı kullanım alanı geniştir. Çay, un, tohum olarak kullanılabilir. Un ekmek, tatlı yapımında, çay zayıflama için, tohumlar ise salata ve yemeklerde kullanılır

Besin değerlerinin yüksek olması bitkinin sağlıklı yaşamayı benimseyen insanlardan tarafından tercih edilmesine neden olur.

TEFF TOHUMU ÇAYININ YARARLARI NELERDİR



Son yıllarda kullanımının artma sebebi kilo verdirebilmesidir. Obezite rahatsızlığı olan insanların sık tükettiği besinler arasına girmeyi başarmıştır. Metabolizmayı düzenler, yağ yakımını gerçekleştirir. İçinde barındırdığı besinler çoğu hastalık ile mücadele etme gücüne sahiptir. Hastalıklarla bu besinle mücadele edebilir ve yahut da zayıflama özelliğini değerlendirebilirsiniz. Teff tohumu çayı zayıflatıyor mu sık sorulan sorulardan biridir. Bu çayın zayıflamaya katkı sağlama gücü vardır, fakat çay içerek zayıflama gerçekleşmez. Bunun için diyet, spor yapılmalı.

Teff tohumu vejetaryen kişilerin tercih edebileceği bir besindir. Vejetaryenler et ve süt ürünlerini kullanmadıkları için vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyum, protein karşılanamamaktadır. Bu yüzden bu bitkinin protein ve kalsiyum oranından fayda sağlanabiliyor.