Kara Harp Okulu'nun Ağustos 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde, yeni mezun teğmenler kılıç çatarak hep bir ağızdan Subaylık Andı'nı okuyarak yemin etmiş ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını atmıştı.

Törenin ardından iktidara yakın isimlerce hedef gösterilen ve aralarında okul birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu teğmenler ordudan ihraç edilmişti.

Yaşananlara dair kitap yazan gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'ye verdiği röportajda "Ebru teğmen ‘Suçumuz nedir’ diye çok ağladı" dedi.

Teğmenlerin avukatı Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk, Saygı Öztürk'ün kitabında ve röportajında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İDDİALARA SERT YANIT

"Bir gazetecinin sırf kitap satışını arttırmak için Ebru Teğmen'in röportaj verirken ağladığı gibi saçma sapan ve gerçek dışı beyanlarda bulunması hicap vericidir" diyen Öztürk, "Bu kitabı hazırlayan gazeteci hiçbir şekilde Ebru Teğmen ile yüz yüze görüşmemiştir" ifadelerini kullandı.

Kitaptaki beyanların ihraç edilen teğmenlere ait olmadığını belirten Serdar Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

"Önce 3 Eylül'de telefonla aramış görüşme talebi Ebru Teğmen tarafından reddedilmiş. 2 ay sonra aynı gazeteci tekrar ‘Teyfik Paşa dahi konuştu sen de bir şeyler söyle’ demesi üzerine Ebru Teğmen tarafından olayın nasıl olduğu genel hatları ile anlatılmış. Ancak bu telefon görüşmesinde hiç kimse ağlamamıştır. Olayın diğer boyutu ise bugüne kadar birçok kişinin tehdit ettiği, bu nedenle saçma sapan bir şekilde hedef haline gelmiş Ebru teğmenimizin hangi şirkette çalışmaya başladığının yazılmasıdır. Bu uygulama bir gazetecilik faaliyeti filan değildir! Bugüne kadar birçok kez tehdit ve hakaret mesajlarını muhatap kalmış Ebru teğmenimizi trollere ve teröristlere açıkça hedef göstermektir!"

'MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

Kitapla ilgili yargıya başvuracaklarını ifade eden Öztürk, "Saygı Öztürk'ün teğmenlerimiz ile ilgili kaleme aldığı kitaptaki bir kısım beyanlar ise teğmenlerimize ait değildir. Bu nedenle kitabın bundan sonraki baskılarında yayınlanmasına müsaade edilmeyecektir! izin almadan kitapta kullanılan fotoğraflarla ilgili de yasal gereğinin yapılması değerlendirilecektir" dedi.