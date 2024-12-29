Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, dönem birincisi olarak mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı.

"HARBİYELİ RUHU TAŞIYAN SUBAYLARIZ"

Mezuniyet töreninde yaşananları anlatan Teğmen Ebru Eroğlu, şunları ifade etti:

"TSK'da gelenek haline gelen kılıç çatmak için devre arkadaşlarımın toplandıklarını gördüm. Bu sırada ailemle mezuniyetimi kutluyordum. Oraya koşan arkadaşlarımla beraber ben de bu gurur verici ana katılmak istedim. Koşarak arkadaşlarımın arasına katıldım. Öncelikle ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diye birçok defa bağırdık, daha sonra devamında gelenek haline geldiği üzere kılıçlarımızı çattık, o anın verdiği heyecan ve gururla devre birincisi olarak resmi tören bittiği için ailelerimizin de bulunduğu sahanın içinde ve çevremizde olduğu halde en son 2022 yılında okunan subay andını ben söyleyip devre arkadaşlarım tekrar ederek okuduk.

"ANDIN RESMİ TÖRENDE OKUNMAMASI EMRİNİ YERİNE GETİRDİM"

Bize verilen emir söz konusu andın resmi törende okunmamasına yönelikti ve ben de bu emri yerine getirdim. Törenin ardından ailelerle mezuniyetimizi kutlarken kendiliğinden, aniden gelişen ve plansız bir şekilde heyecan ve mutluluk ile orada bulunan devre arkadaşlarımla yaptığımız bir kutlamadan başka bir şey değildir. 2023 yılında da 3'üncü sınıf harbiyeli olarak görevli olduğum diploma ve mezuniyet töreninde resmi, safhanın bitme protokolün ayrılmasından sonra mezun olan Teğmenlerin çatarak ‘Atatürk Gençleriyiz' marşını okuduklarına şahit oldum. O dönem bu olay sosyal medyada yer almadığı için çok fazla gündeme gelmedi. Ben de kılıç çatıma olayının yasak olmayacağını değerlendirdim. Devre birincisi olduğum için bu andı okudum"

"ANDI OKUMAKTAKİ 'AMACINIZ NEYDİ' TARZINDA SORULAR SORDULAR"

Kara Harp Okulu komutanlarının kendilerine, "Neden yaptınız, amacınız neydi?" gibi sorduğunu anlatan Teğmen Eroğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Ben ‘Bir amacımızın olmadığını’ söyledim. Olayların üzerinden, hatırladığım kadarıyla, 4-5 gün geçmesine müteakip bu yapılan konuşmanın ve kendi cevabımın haberlerde yer aldığımı gördüm. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesine rağmen bu konuşmanın yeniden haberlerde yayımlanmasını mantıklı bulmadım. Bu konuşmaları hiçbir şekilde ben kendim bir haber sayfasına vermedim. Zaten böyle bir girişimin süreç boyunca bana zarar vereceğinin farkındaydım."

"ARKADAŞLARIMA ZARAR GELİRSE, O GRUBUN DIŞINDA OLMAK İSTEMEM"

Teğmen Ebru Eroğlu savunmasında kendisinin 5 yıl boyunca yetiştiren kuruma ihanet edecek bir kişi olmadığını belirterek, "Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Bunun arkasında herhangi birini aramak, bir organizasyon olduğunu düşünmek, bizim gibi iyi yetişmiş, aydın, ülkenin geleceği hakkında güzel fikirleri olan ve mesleğe gururla başlayan başarılı subayları üzmektedir. Süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse ben kesinlikle o grubun dışında olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.