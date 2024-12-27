Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı

Kara Harp Okulu mezuniyetine damga vuran "kılıçlı yemin" krizi yeni bir boyut kazandı. Törende, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak’ta Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu karar öncesi yapılacak basın açıklamasının bilgisini bir grup emekli askere mesaj aracılığıyla gönderdi. Ancak bir gruba gönderilen mesaja tepkinin AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, gönderdiği mesajı siyaset dışı tutmaya çalıştığını ifade eden CHP’li Yankı Bağcıoğlu yaptığı “Teğmenlerin kaderini belirleyecek karar verilmeden önce 11 Ocak’ta yapmayı planladığımız basın açıklamasının bilgisini dar bir grup emekli asker ile paylaştım. Ben bu bilgiyi yakın arkadaşlarıma ve bazı dar whatsApp gruplarına yolladım. Zamanlaması netleşmemiş basın açıklamasına tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi”

Bağcıoğlu, “Bizi siyaset yapmakla suçluyor. Kimseyi eylem için sokağa çağırdığımız da yok. Mevcut görevde olan kimse yok, hepsi zaten emekli Anayasal hakkımız, basın açıklaması yapacağız. İlginç bir şekilde Çelik’in bu mesajdan haberi olmuş” dedi.