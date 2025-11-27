Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaklaşık 1.5 yıl önce yemin töreninde Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganı attığı için ihraç edilen 5 teğmene ilişkin, “yeni bir gerekçe” buldu. Güler’in “Birinci olan teğmenimiz tören bittiği anda, 'Aileler, tören alanını terk edin' diyor. Bu, atılması için büyük suç. Böyle bir hakkı var mı?” diyerek sunduğu yeni gerekçenin teğmenlerin resmi ihraç belgesindeki gerekçeyle farklı olması dikkat çekerken ihraç edilen teğmenlerden de tepki topladı.

Öte yandan Güler, teğmenlere, sorgu sırasında ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ dediniz mi? ya da ‘Neden kılıç çektiniz?’ diye bir sorunun sorulmadığını öne sürdü.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN İZZET TALİP AKARSU'DAN BAKAN GÜLER'İN SÖZLERİNE YANIT

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin 4’ü Bakan Yaşar Güler’e sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

Teğmen İzzet Talip Akarsu, Yaşar Güler'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için 'TSK'dan ihraç edilen teğmenlere hiçbir soru bile sorulmadı' sözlerini yalanladı.

‘EVLATLARINIZ YAŞINDAKİ İNSANLARI DAHA DA ZOR DURUMA SOKMAYIN’

Akarsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Sn. Bakanın halen ihraç kararı hakkındaki açıklamalarını takip ediyorum. Anladığım kadarıyla konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ortaya atılmış ve Bakan Bey bilgi alma sürecinde bizlere “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz/Temsilcileriyiz” lafzımızla alakalı herhangi bir soru yöneltilmediğini iddia etmiş. Lütfen bunu bir de emekliye ayrılan Bilgi Alma İşlemi Heyeti Başkanı paşamıza sorabilir misiniz? O size kendisinin bana karşı neler sorduğunu ve nasıl davrandığını cesurca dile getirecektir hiç şüphem yok. Konuyla alakalı şahsi olarak son açıklamam olacak. Lütfen daha hayatının başında zorla farklı mücadelelerin içine girmiş bulunan evlatlarınız yaşındaki insanları daha da zor duruma sokmayın. Bizi kendimizi tekrardan savunmak zorunda bırakmayın.'

‘BİZİ SAHİPLENECEĞİNİZ YERDE BİR DE İFTİRA ATIYORSUNUZ’

Teğmen Serhat Gündar ise, 'TSK'nin itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak" maddesinden ihraç edildiklerini, daha sonra ki günlerde ise disiplin, itibar sarsıntısı, yurtdışı iltisakları gibi atılma nedenlerinin öne sürüldüğünü belirterek, ‘Bizi sahipleneceğiniz yerde bir de iftira atıyorsunuz 23 yaşında 5 teğmene.Yazıklar olsun.Bunları unutmayacağız’ dedi.

Gündar, X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

‘Varsayalım yok böyle bir hakkımız.Törenden sonra sevincimizi yaşama hakkımız. Gençliğimizden verdiğimiz 5 yılın mükâfatını almanın heyecanını yaşama hakkımız.Bunun karşılığı senede yalnızca bir tane çıkan Harbiye birincisinin ihracı mıydı ?Kaldı ki bizi TSK Disiplin Kanunu 6-1(c) maddesinden "TSK'nin itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak" ihraç ettiniz.Disiplinsizlik dediniz yemedi,itibarı sarsıldı dediniz yemedi,yurtdışı iltisakları var dediniz yemedi.Bizi sahipleneceğiniz yerde bir de iftira atıyorsunuz 23 yaşında 5 teğmene.Yazıklar olsun.Bunları unutmayacağız.’

‘BİZE KARŞI O SIRALARDA HAKARET EDİLDİĞİNDE BAKANLIK TARAFINDAN GÖZ YUMULDU’

Teğmen Deniz Demirtaş ise yaptığı paylaşımda, Atatürk’ün siyaset üstü olduğunun, bunun bilerek siyaset malzemesi yapılıp ihraç edildiklerini ve buna da göz yumulduğunu söyledi.

Demirtaş, ‘Bizlerin oturduğu sıralarda sizlerde oturup Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunun siyaset malzemesi olup bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz. Ayrıca o sıralarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli iken bize karşı ağza alınmayacak hakaretler edilip tehditler savurulurken bakanlık olarak göz yumuldu. Bize bunu yapanlar acaba arkadaşlarının yüzüne bakabilecek mi? Ben ve dört silah arkadaşım, devre arkadaşlarımızın yüzlerine bakabileceğimizden hiçbir şüphem yok’ sözlerini sarf etti.

‘MAKAMI NE OLURSA OLSUN ŞEHİT ANNESİNE PARMAK SALLAMA HAKKI YOKTUR’

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ise, törendeki ailelerin tören boyunca meydanda olduğunu, hatta kaydedilen birçok videonun da aileler tarafından çekildiğini belirterek, Yaşar Güler’in şehit anası Pakize Akbaba’ya parmak salladığı günü hatırlattı.

Kılıç, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, ‘Öyle bir hakkı yok ki zaten aileler de hali hazırda tören alanında bulunuyordu çoğu videolar da yine aileler tarafından çekildi. Nasıl ki bizim böyle bir hakkımız yok, herhangi birisinin de ki makamı ne olursa olsun şehit annesine parmak sallayabilmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur.’

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç, yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir paylaşımda daha bulundu. Kılıç,’ Telefon numaralarımız müstehcen sitelere dağıtılırken, geceleri gizli numaralardan aranıp tehdit edilirken ya da biz muvazzaf TSK personelleriyken sm ve tv kanallarından çeşitli hakaret ve ölüm tehditleriyle bizler ve ailelerimiz karşılaşırken bunları yapmaya hakları mı vardı?’ diye sordu.

NE OLMUŞTU?



Kara Harp Okulu’nun 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile beş diğer teğmen 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Teğmenler 31 Ocak’ta ihraç edildi.

MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz' demişti.

Meselenin 'emre uyulmaması' olduğunu ifade eden MSB kaynakları, 'Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini 'silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini' ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söyledi.

Eroğlu, yazılı ifadesinde 'Biz de bu emre uyduk ve törende hiçbir şekilde bu emrin hilafında hareket etmedik, böyle bir girişimde dahi bulunmadık' dedi.

YAŞAR GÜLER ŞEHİT ANASI PAKİZE AKBABA'YA PARMAK SALLAMIŞTI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni “sürece” tepki gösteren şehit annesi Pakize Akbaba'ya parmağını sallayarak "Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar" ifadelerini kullanmıştı.