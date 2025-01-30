Teğmenler için karar günü geldi! Son sözleri göğsümüzü kabartmıştı...

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından kılıç çatarak ant içen ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atan teğmenler hakkında başlatılan soruşturmanın ardından geçtiğimiz günlerde yazılı ve sözlü savunmalar alınmıştı. 10 günlük sürenin bugün dolması ile beraber Yüsek Disiplin Kurulu, teğmenlerin ihracına ya da ihraçlarına gerek olmadığına yönelik karar verecek. Kararın ise bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

KARAR GÜNÜ GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları talep edilen teğmenler 19 Ocak günü sözlü savunmalarını YDK’ya vermişti. Savunmaları alınan teğmenler için artık karar bekleniyor. 10 günlük sürenin bugün dolmasıyla kurul, teğmenlerin ihracına ya da ihraçlarına gerek olmadığına yönelik karar verecek. Söz konusu kararın bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. TSK’dan ihraç kararı çıkması durumunda, teğmenler idari yargı yoluna gidip karara itiraz hakkı olabilecek.

SON SÖZLERİ 'ATATÜRK' OLMUŞTU

Ebru Eroğlu, son savunmasında, "Biz vatanı, milletini seven, olması gerektiği gibi Atatürk’ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki?" demişti. Eroğlu'nun bu sözleri büyük takdir toplamıştı.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2024'te Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin bitmesinin ardından kılıç çatarak ant içen ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atan teğmenler hakkında, soruşturma başlatılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları istenen Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişlerdi.