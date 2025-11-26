30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni esnasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atarak "subaylık yemini" eden teğmenlerin 5'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Türkiye'de yankı ve tartışmalara neden olan olayda teğmenler de birçok soruya açıklık getirdi.

YouTube'da yayın yapan teğmenlerden Serhat Gündar, ihraç edilen bir diğer teğmen Deniz Demirtaş'ı konuk etti. Teğmenler vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Deniz Demirtaş ve Serhat Gündar

'PİŞMAN OLDUNUZ MU?'

"İhraç edildikten sonra ne hissettiniz? Pişman oldunuz mu?" sorusuna yanıt veren Serhat Gündar, "Arkadaşlar bu soru biraz absürt bir soru olmuş bence. Yani 5 yıl boyunca hayatınızın en güzel 17-22 yaş aralığını bir üniformaya bir rütbeyi adıyorsunuz ve hayaliniz olan üniformayı rütbeyi taktıktan yalnızca 4 ay sonra haksız bir şekilde elinizden alıyor. Nasıl hissedersiniz ben size soruyorum" dedi.

Gündar, sorunun yanıtına şöyle devam etti:

Pişman oldunuz mu ya gelecek olursak. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Şimdi biz pişman olacak veya pişman olmayacak bir şey yapmadık. Biz sadece olması gerekeni ve yapılması gerekeni yaptık. Her devrenin mezuniyetten sonra, tören bittikten sonra geleneksel kılıç çatarak yaptığı mezuniyet kutlamasını biz de bizden önceki devreler gibi normal olarak rutin olarak yaptık. Yani biz mezuniyetimizin kutlamasını yaptık, mezuniyetimizin sevincini yaşadık diye neden pişman olalım? Buna farklı anlamlar yükleyenler, buna farklı politik, siyasi mesajlar içeren anlamlar yükleyen insanlar bizi ihraç eden, bizi haksız bir şekilde ordu dışına saf dışı bırakan insanlar maalesef.

'PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIK'

Aynı soruyu yanıtlayan teğmen Deniz Demirtaş ise "Pişman olacak bir şey yapmadık tabiiki de. Yani ebedi başkomutan, en büyük harbiyeli Atatürkü anmak bir harbiyeli için en önemli şey. Haberleri de takip ediyorsanız bu tören sonrası olmuş bir şey. Yani tören içinde böy bir şey yapsak, törenin akışını bozacak disiplinsizlikte bulunsak neyse bu kaldı ki bir disiplinsizlik değil yani tören bitmiş ve ben artık harp okulunda bir öğrenci değilim. Yani benim sıfatım orada bir teğmen. Harp okuluna bağlı bir personel değilim. Dolayısıyla hem hukuki olarak hem de vicdani olarak bir disiplinsizlik yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Deniz Demirtaş, ihraç edildiğini öğrendiği anları ise şöyle anlatt:

İhraç edildiğimi öğrendiğim zaman hiçbir şekilde bir tepki veremedim. Sınıf okulu okuyamadım. Üç ay boyunca Mamak'ta görev yapmak durumunda kaldım. Yani bir nevi sürgün hayatı gibi bir şey oldu benim için. Bütün devrelerimden uzaktaydım. Devrelerim kendi sınıf okullarında eğitim görürken ben orada İzzet ile beraber beraberdim. Birbirimize kol kanat olduk. Haberi bir tebliğ yoluyla almadık. Haberi yatakhaneye gittiğimizde televizyondan öğrendik. Ne tepki vereceğimizi bilemedik. Telefonlarımıza mesajlar geliyor. Mesajlarda işte kardeşim geçmiş olsun, devrem geçmiş olsun tarzı... Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim öğrenmemiz gerekirdi ama biz onlardan öğrendik. Sonra televizyonu açtığımızda gördük ki biz ihraç edilmişiz.