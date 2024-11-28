Teğmenler soruşturmasına ilişkin güvenik kaynaklarından ilk açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teğmenler soruşturmasına ilişkin güvenik kaynaklarından ilk açıklama geldi

Teğmenler soruşturmasında yeni gelişme. Güvenlik kaynakları teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığı açıklandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler hakkında güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Teğmenler için Disiplin Kurulu sürecinin başladığı açıklandı. YDK tarihi belirlenince teğmenlere tebligat yapılacağı da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu tarihi belirlenecek. YDK'dan 10 gün önce teğmenlere tebligat yapılacak. Disiplin süreci başlatıldı" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerde karar için 25 Kasım'ı işaret etmişti. Ancak, TELE1 muhabiri Ersin Eroğlu, "1 ay sonunda teğmenler hakkında nihai karar verilmiş olacak. Henüz dosya Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmamış" demişti.

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