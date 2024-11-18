Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme. Komutanlar da soruşturmaya dahil edildi

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin attığı Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı sebebiyle; alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

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TSK'dan 'teğmenler' için açıklama geldi: İtibarımızı zedelediler

'MESELE METİN DEĞİL' AÇIKLAMASI

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç'a "TSK'dan ayırma cezası verilmesi amacıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yi tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere destek verirken Milli Savunma Bakanlığı, "törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını" duyurmuştu.