Teğmenler soruşturmasında yeni gelişme: Dosya Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmedi

Halk TV'de Buket Güler'in sunduğu Haber Masası programına katılan Gazeteci Barış Terkoğlu, teğmenler hakkındaki kritik gelişmeyi açıkladı.Terkoğlu, "Bugün itibariyle teğmenler hakkında bir karar verilmeyeceği, muhtemelen önümüzdeki ay savunmaları alındıktan sonra bu kararın gerçekleşeceği anlaşılıyor" dedi.

TERKOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ AY BU KARAR GERÇEKLEŞECEK

Barış Terkoğlu, bugün (25 Kasım) Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) gelmesi beklenen teğmenler soruşturmasının gündeme alınmadığını açıkladı. Bakan Güler, geçtiğimiz günlerde karar için 25 Kasım'ı işaret etmişti.

Terkoğlu, programda "Şu an itibariyle, son dakika itibariyle,Yüksek Disiplin Kurulu'na teğmenlerin avukatlarının yaptığı görüşmeler sonucunda teğmenlerin durumunun gündeme gelmediği, bugün itibariyle teğmenler hakkında bir karar verilmeyeceği, muhtemelen önümüzdeki ay savunmaları alındıktan sonra bu kararın gerçekleşeceği anlaşılıyor" İfadelerini kullandı.

ÜÇ HAFTA İÇİNDE TOPLANACAK

ANKA Haber Ajansı'na göre, kurul bugün toplanmadı ve kısa süre içinde de toplanmayacağı belirtildi. Beş teğmenin dosyalarının bugün görüşülmeyeceği, dosyaların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesinden sonra YDK'nın önümüzdeki günlerde bir çalışma takvimi belirleyeceği öğrenildi. YDK’nın üç hafta içinde toplanması ön görülüyor.