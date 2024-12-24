Teğmenler soruşturmasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teğmenler soruşturmasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Kılıçlı Yemin Töreni soruşturmasında teğmenlere yeni tebliğat yapıldı. Dosyalar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek.

Kılıçlı Yemin Töreni'nde kılıç çatmaları ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında açılan soruşturmada yeni tebliğat yapıldı. Dosyalar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek.

İLK SAVUNMA 16 OCAK'TA

Kılıçlı Yemin Töreni soruşturmasında teğmenlere yeni tebliğat gerçekleştirildi. Teğmenlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Dosyanın16 Ocak'ta görüşüleceğine ilişkin tarih teğmenlere gönderildi. Teğmen Akarsu, ilk savunmasını 16 Ocak'ta yapacak.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmışlardı. Teğmenlerin kılıç çatma törenine gelen sert tepkiler nedeniyle hakkında önce tahkikat ardından soruşturma başlatılmıştı.

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